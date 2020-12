Nach einem Sommer am Bodensee sind zwölf Waldrappe aus Überlingen zum Überwintern in Italien angekommen. Nur zwei der Tiere brauchten beim Rückflug ein bisschen Nachhilfe.

Die beiden hatten sich auf dem Weg nach Süden bereits in Vorarlberg niedergelassen, so Projektleiter Johannes Fritz gegenüber dem SWR. Dort habe man sie auf Grund der zu erwartenden Schneemassen eingesammelt und nach Südtirol gebracht, von wo die Waldrappe dann weiter in die Toskana flogen. Die zehn anderen Tiere aus dem Wiederansiedlungs-Projekt in Überlingen schafften den Weg in ihr Winterquartier allein.

Im Frühjahr sollen wieder Waldrappe in Überlingen aufgezogen werden

Insgesamt sind die Forscher mit dem Flugverhalten der Tiere sehr zufrieden. Im Frühjahr hatten alle Waldrappe den Weg aus Italien zurück an den Bodensee eigenständig gemeistert. Im kommenden Frühjahr erwartet das Team rund 15 geschlechtsreife Waldrappe zurück am Bodensee und auch den ersten Nachwuchs. Zudem sollen wieder rund 30 kleine Waldrappe aus Österreich nach Überlingen gebracht, per Hand aufgezogen und mit dem Ultraleichtflugzeug nach Italien begleitet werden.