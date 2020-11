Sieben Waldrapp-Vögel aus dem Nachzucht-Projekt in Österreich und Überlingen (Bodenseekreis) sind offenbar in Italien abgeschossen worden. Darunter das Waldrapp-Weibchen "Afra".

Waldrapp "Afra" war in diesem Frühjahr erstmals aus dem Winterquartier Italien an den Bodensee zurückgekommen und im Herbst wieder in den Süden geflogen, berichtete das Waldrapp-Team. Am 9. November habe "Afras" Solarsender bei La Spezia an der ligurischen Mittelmeerküste ihren Tod angezeigt. Die italienische Polizei habe den Vogel gesucht und gefunden, jetzt laufen die Ermittlungen.

"Wir haben sieben Verdachtsfälle für illegale Abschüsse, das ist schockierend und alarmierend!" Johannes Fritz, Projektleiter im Waldrapp-Team

Projektleiter Johannes Fritz geht davon aus, dass die Beschränkungen in der Corona-Pandemie in Italien dafür sorgen, dass mehr Menschen illegal Jagd auf Wildvögel machen. Seit dem Beginn des von der EU geförderten Nachzucht-Projektes wurden bis zu 70 Prozent der Waldrapp-Todesfälle durch illegale Jagd in Italien verursacht. Seit 2017 gebe es einen Aktionsplan gegen die Jagd auf Wildvögel in mehreren Regionen, Ligurien zählt nicht dazu.

"In dieser Region findet illegale Jagd in erschreckend großem Umfang statt, sowohl auf Waldrappe als auch auf andere Zugvogelarten." Projektleiter Johannes Fritz

Das Waldrapp-Team fordert deshalb, im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Ligurien als einen weiteren Black Spot zu definieren und entsprechende Maßnahmen gegen die Jagd auf Wildvögel zu ergreifen. Der Tod jedes einzelnen Vogels bedeute einen Rückschlag für das Projekt und rund 15.000 Euro Verlust.

Etwa 150 der vom Aussterben bedrohten Tiere sind bisher nachgezüchtet worden. Seit 2017 wurden rund 90 Waldrappe in Überlingen und Heiligenberg (Bodenseekreis) aufgezogen und mit Ultraleichtflugzeugen ins Winterquartier nach Italien begleitet.