Waldrappe sind noch am Bodensee

Der Abflug der rund 30 Überlinger Waldrappe in Richtung Toskana lässt in diesem Jahr noch auf sich warten. Die Tiere halten sich noch auf Wiesen am Bodensee auf, weil es noch warm genug ist.

Man rechne jeden Tag damit, dass sich die Waldrappe in Richtung Winterquartier in Italien aufmachen, heißt es vom Waldrapp-Team. Wann sie losfliegen, hängt unter anderem von den Temperaturen ab. Es sei zwar nachts schon sehr kalt, tagsüber aber noch so warm, dass die Waldrappe Würmer aus dem Boden picken können.

Waldrappe suchen nach Nahrung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Erste Jungvögel fliegen mit

Wenn es losgeht, brauchen die Tiere nur wenige Tage, um die Alpen zu überqueren und ihr Winterquartier in der Toskana zu erreichen. Mit dabei sind in diesem Jahr erstmals sechs Jungvögel, die im Juni in Überlingen (Bodenseekreis) geschlüpft sind. Ein weiteres der Überlinger Jungtiere gilt als vermisst. Kommendes Jahr sollen dann nach einer coronabedingten Pause in Überlingen auch wieder Waldrapp-Küken per Hand aufgezogen werden und von Ziehmüttern in Ultraleichtflugzeugen über die Alpen begleitet werden. Dann zum vierten und letzten Mal.