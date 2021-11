Die nachgezüchteten Waldrappe aus der Brutkolonie in Überlingen (Bodenseekreis) sind immer noch nicht in ihr Winterquartier in der Toskana gestartet. Ein Grund könne der häufige Bodennebel sein, teilte das Waldrapp-Team mit. Am vergangenen Wochenende sei einige Vögel in die Schweiz geflogen, dann aber zurückgekehrt. Waldrappe aus bayerischen und österreichischen Brutkolonien seien bereits in Italien. Die Tiere aus Überlingen hatten in diesem Jahr zum ersten Mal Nachwuchs.