Für das europäische Artenschutzprojekt zur Wiederansiedlung des Waldrapps ist es eine Sensation: Bei Überlingen im Bodenseekreis brüten Waldrappe ihre ersten Eier aus. In rund zwei Wochen könnten dort die Küken schlüpfen.

Die Ziehmutter der Waldrappe, Anne-Gabriela Schmalstieg, ist stolz auf ihre Vögel: 16 Waldrappe sind in diesem Frühjahr eigenständig aus ihrem Winterquartier in Italien zurück an den Bodensee gekommen. Und sechs von ihnen haben sich zu Paaren zusammengeschlossen, aktuell werden drei Nester bebrütet. Ihre Küken werden die ersten Waldrappe am Bodensee sein, die nicht von Menschenhand, sondern von ihren freilebenden Eltern aufgezogen werden.

Küken schlüpfen im Juni

Die Waldrapp-Eltern wurden im Raum Überlingen im Rahmen eines europäischen Artenschutzprogramm aufgezogen und lernten dort mit menschlicher Unterstützung fliegen. Schon im vergangenen Jahr kehrten sie im Frühjahr aus ihrem Winterquartier zurück an den See, waren aber noch nicht geschlechtsreif. Anne-Gabriele Schmalstieg rechnet mit drei bis vier Eiern pro Nest. Hineinschauen in die Nester kann sie nicht, diese liegen erhöht und die Waldrappe sollen möglichst ungestört bleiben. Wahrscheinlich seien auch nicht alle Eier befruchtet, so Schmalstieg. Sie sei aber zuversichtlich, dass im Juni ein paar Küken schlüpfen.

Eine der am stärksten bedrohten Vogelarten

Die Küken sollen dann von ihren Eltern all das lernen, was diese in der Vergangenheit von ihren menschlichen Ziehmüttern gelernt haben. "Die Küken wachsen schnell und sind mit 40 Tagen flügge", sagt Schmalstieg. Im Sommer würden sie ihren Eltern auf die Futterwiesen folgen und im Herbst mit ihnen in den Süden fliegen. Die Elterntiere wurden dafür noch von Ultraleichtfliegern begleitet. "Das, was die Waldrappe von uns Menschen gelernt haben, können sie jetzt an die nächste Generation weitergeben." Waldrappe zählen zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit.