Waldrappe aus Überlingen überraschend nach Italien gestartet

Überraschung für das Waldrapp-Team in Überlingen (Bodenseekreis): Die Tiere sind sehr früh und selbstständig zum Überwintern in Richtung Italien aufgebrochen.

Die Waldrappe von Überlingen sind in Richtung ihres Winterquartiers in der Toskana gestartet. Das hat sogar die Experten des Waldrapp-Teams überrascht. Am vergangenen Donnerstag seien plötzlich ein großer Teil der erwachsenen Tiere sowie viele Jungvögel weg gewesen, berichtet eine Expertin dem SWR. Erst im Laufe des Wochenendes sei dem Waldrapp-Team dann klar geworden, dass die Tiere nicht nur einen Ausflug machen, sondern in Richtung Italien aufgebrochen sind.

Doch es gibt ein Problem: Solange die Tiere über die Schweiz fliegen, senden ihre GPS-Sender keine oder nur wenige Signale. Daher sei es derzeit spannend zu sehen, ob die Tiere in der Toskana ankommen, so Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team.

Dass die Tiere alleine losgeflogen sind, ist laut der Expertin ein großer Erfolg. Die wenigen Tiere, die noch in Überlingen geblieben sind, wurden nun kurzerhand an den Gardasee gebracht. Somit sind derzeit alle Überlinger Waldrappe auf dem Weg in die Toskana.

Zweite Waldrapp-Kolonie bereits in Spanien angekommen

Die Waldrappe aus einer zweiten Kolonie am Bodensee sind bereits Anfang Oktober in ihrem Winterquartier in Andalusien angekommen. Die Tiere wurden auf ihrem Weg von Hilzingen (Kreis Konstanz) nach Südspanien von zwei Ultraleichtflugzeugen begleitet.

Annäherung mit wild lebenden Waldrappen in Andalusien

Die 32 Vögel wurden zum ersten Mal nach Spanien gebracht. 2.300 Kilometer liegen hinter ihnen. Es habe bereits erste Annäherungen mit den in Andalusien wild lebenden Waldrappen gegeben, so das Waldrapp-Team. Die bedrohten Tiere sollen sich künftig einer der beiden bestehenden Kolonien am Bodensee anschließen.