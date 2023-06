Die ersten Küken der Überlinger Waldrapp-Kolonie sind geschlüpft. Bis Ende der Woche sollen alle Jungtiere in den insgesamt sechs Nestern an der Brutwand da sein.

In Überlingen schlüpfen zurzeit die Waldrapp-Küken. Die ersten Jungtiere kamen laut Waldrapp-Team vor gut zehn Tagen, die letzten werden Ende der Woche erwartet. An der Brutwand sind es in diesem Jahr insgesamt sechs Nester mit rund 20 Eiern.

Unter anderem sind die Jungtiere gerade in den Nestern der Waldrappe "Eduardo" und "Obelix" geschlüpft. Sie sitzen derzeit an der Brutwand, neben ihnen schauen mehrere kleine Jungvögel aus den Nestern. Das ist auf aktuellen Bildern des Waldrapp-Teams zu erkennen. Bis Ende der Woche sollen alle Küken geschlüpft sein.

Waldrapp Obelix sitzt auf seinem Nest, ein Küken schaut hervor. Pressestelle Waldrapp-Team/Anne-Gabriela Schmalstieg

Ausreißer-Paar brütet in der Schweiz

Doch es sind nicht alle Waldrappe in diesem Jahr nach Überlingen zurückgekehrt, um dort zu brüten. Ein Paar habe es sich in der Schweiz gemütlich gemacht, berichtet Johannes Fritz vom Waldrapp-Team. Der junge Waldrapp hat sich ein Weibchen aus Überlingen mitgenommen und ist nach Zürich geflogen, um dort in der Nähe des Flughafens auf dem Gebäude einer Harley-Davidson-Niederlassung zu brüten. Das sei eine spannende Entwicklung, so Johannes Fritz.

35 Jungtiere üben Fliegen

Weiterer Nachwuchs für die Überlinger Kolonie übt gerade in Binningen bei Konstanz das Fliegen. Die 35 Tiere wurden im Karlsruher Zoo großgezogen. Der erste wie auch der zweite Freiflug seien bestens verlaufen, heißt es vom Waldrapp-Team. In der Thermik müssten die Tiere erst noch herausfinden, wie sie trotz Aufwind wieder Boden unter den Füßen gewinnen. In den kommenden Wochen soll das Training weiter ausgebaut und die Vögel sollen schrittweise darauf trainiert werden, den Ziehmüttern im Ultraleicht-Fluggerät zu folgen.