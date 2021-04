Die Aufzucht von Waldrapp-Küken soll nicht wie angekündigt am Bodensee stattfinden, sondern in Österreich. Grund dafür sind Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Eigentlich sollten Anfang Mai 33 Waldrapp-Küken aus einem Wiener Zoo in ein Trainingslager auf einem Flugplatz der Gemeinde Hilzingen im Landkreis Konstanz umziehen. Dort sollten sie auf die Auswilderung vorbereitet werden. So sollten sie dort zum Beispiel lernen einem Ultraleichtflugzeug zu folgen. Wegen der bestehenden Reisebeschränkungen und Corona-Vorgaben habe man sich nun aber dagegen entschieden, so das Waldrapp-Team.

Aufzucht der Küken nun in Österreich

Die Küken sollen nun in Österreich in Seekirchen am Wallersee im Land Salzburg aufgezogen und trainiert werden. Dies sei unkomplizierter. Wenn die 33 Waldrappe geschlechtsreif sind, werden sie in die beiden Brutkolonien in Burghausen in Bayern und in Kuchl in Österreich gebracht.

Trainingslager Hilzingen auf nächstes Jahr verschoben

Die Vergrößerung der Brutkolonie am Bodensee in Überlingen im Bodenseekreis muss deshalb, nach Auskunft des Waldrappteams, nochmals um ein Jahr verschoben werden. Es war geplant, die in Hilzingen trainierten Waldrappen dort einzugliedern. Dies soll nun im nächsten Jahr geschehen. Dank des EU-Waldrapp-Aufzuchtprojekts leben bereits wieder mehr als 150 Waldrappe in freier Wildbahn.