Waldburg-Zeil Kliniken weihen hochmoderne Intensivstation ein

Die Waldburg-Zeil Kliniken haben am Freitag nach eineinhalb Jahren Bauzeit ihre neue Intensivstation in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) eröffnet. Sie hat 17 Betten, gehört zur dortigen Lungenklinik und ist laut dem Betreiber einzigartig in ganz Südwestdeutschland. Grund ist ihre Beleuchtung, die für Patienten gedacht ist, die lange künstlich beatmet wurden. Sie müssen von der Beatmung entwöhnt werden und leiden meist dazu an Halluzinationen und Verwirrtheit. Dagegen hilft den Waldburg-Zeil Kliniken zufolge eine Lichttherapie mit konstanter Helligkeit am Tag sowie Dunkelheit in der Nacht. Aber auch in anderen Punkten sei die Intensivstation technisch auf dem allerneusten Stand.