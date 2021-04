Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Waldburg, Kreis Ravensburg, ist am Sonntagmorgen Sachschaden in Höhe von 400.000 Euro entstanden. Es gab keine Verletzten. Die Hausbewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen, so der Waldburger Feuerwehrkommandant Stefan Jung gegenüber dem SWR. Die Feuerwehr miit Unterstützung aus Weingarten war mit 35 Kräften im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein in Leinöl getränktes Tuch. Dieses sei von einer Bewohnerin im Erdgeschoss abgelegt worden, wo es sich entzündet habe.