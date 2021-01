per Mail teilen

Für die Landtagswahl im März stehen in Ravensburg 500 Wahlhelfer bereit. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats rechnet damit, dass deutlich mehr Bürger als zuvor per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Es werde nur noch 17 Wahllokale in der Stadt geben, bei der letzten Wahl waren es 31. Für die Auszählung der Briefwahl werde die Zahl der Helfer deutlich erhöht. Helfer für die Wahllokale zu finden, sei durch die Angst vor einer Corona-Ansteckung erschwert gewesen.