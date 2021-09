Bei der Bundestagswahl am Sonntag werden die Ergebnisse in drei Wahlbezirken der Stadt Friedrichshafen (Bodenseekreis) in die Wahlstatistik des statistischen Landesamtes einfließen. Die Stimmzettel seien in diesen Bezirken besonders gekennzeichnet, nach der Wahl könnten damit die Wahlbeteiligung und Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht ausgewertet werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Wahlgeheimnis bleibe gewahrt.