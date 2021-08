per Mail teilen

Nach siebenjähriger Bauzeit wird heute der Waggershauser Tunnel bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) für den Verkehr freigegeben. Damit ist die B31neu-Ortsumfahrung fertig.

Am Vormittag durchschnitten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und Dirk Brandenburger (technischer Geschäftsführer der Projektmanagementgesellschaft DEGES) symbolisch das Band nahe dem Waggershauser Tunnel.

Der 700 Meter lange Lärmschutz-Tunnel besteht aus zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Das Bauwerk ist Teil der rund 177 Millionen teuren Ortsumfahrung B31neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen.

Damit gehen jahrzehntelange Planungen, Widerstände und Kampf um Geld vom Bund zu Ende:

Freigabe am späten Nachmittag

Nach dem Festakt der Tunneleröffnung am Dienstagvormittag müssen unter anderem noch letzte Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, am späten Nachmittag oder frühen Abend sollen die ersten Autos auf dem rund 1,3 Kilometer langen Teilabschnitt der B31neu rollen, hieß es von den Verantwortlichen.

So verläuft das neue Teilstück der B31neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen. DEGES

Entlastung für den Verkehr

Erste Planungen für eine Ortsumfahrung hatte es bereits in den 1970er-Jahren gegeben. Bisher wurde der Verkehr durch Teile der Friedrichshafener Innenstadt geleitet. In Spitzenzeiten waren das rund 27.000 Pkws und Lieferwagen pro Tag. Die B31neu soll nun Friedrichshafen und mehrere Teilgemeinden am Bodensee vom Verkehr entlasten.