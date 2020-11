per Mail teilen

Am Grenzübergang Lindau-Hörbranz auf der Vorarlberger Autobahn 96 hat die Bundespolizei Lindau bei Kontrollen zweier Fahrzeuge und anschließenden Hausdurchsuchungen mehrere Waffen, Munition und Bargeld sichergestellt. Im Fahrzeug eines 54-Jährigen fanden sie Kartons und Plastiktüten mit insgesamt 2.450 Patronen für Pistolen verschiedener Kaliber. Im nachfolgenden Auto hatte die Beifahrerin in ihrer Handtasche eine Pistole, ein gefülltes Magazin und fast 3.000 Euro, der 38-jährige Fahrer in der Jacke und einer versteckten Gürteltasche fast 20.000 Euro.