Zahlreiche Waffen, tausende Schuss Munition sowie Drogen hat die Polizei bei einem 47-jährigen Mann in Singen gefunden. Er wird der sogenannten "Reichsbürger"-Szene zugerechnet.

Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen "Reichsbürger" in Singen (Kreis Konstanz) mehrere Waffen, tausende Schuss Munition und Drogen sichergestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Konstanz mit. Die Stadt Singen hatte dem 47-Jährigen den Besitz von Waffen bereits Mitte April verboten, weil er der "Reichsbürger"-Szene zugerechnet wird. Als die Polizei ihm die gerichtliche Verfügung vorlegte, gab der Mann seinen Waffenschein ab und händigte den Beamten einen Revolver, eine Repetierbüchse und eine halbautomatische Pistole aus.

Weitere Waffen und Drogen bei Durchsuchung gefunden

Zufällig entdeckte die Polizei laut der Mitteilung bei dem Einsatz auch Marihuana in einer Tupperdose. Weil der Verdacht bestand, dass sich weitere Drogen und Waffen in der Wohnung befinden könnten, ordnete eine Richterin daraufhin eine sofortige Durchsuchung der Wohnung und der Geschäftsräume des Mannes an. Die Polizei fand dort neben weiteren Drogen auch weitere Waffen: zwei Pistolen, ein Gewehr, Elektroschocker, eine Armbrust mit Zielfernrohr, Zwillen, Schleudern, 13.000 Schuss Munition sowie 2.000 Stahlkugeln.

Die Waffen und die Munition wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.