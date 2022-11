Wärmster Oktober im Raum Bodensee-Oberschwaben

Der vergangene Monat ist der wärmste Oktober in der Region Bodensee-Oberschwaben seit Messbeginn der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) gewesen.

Der Oktober 2022 hat in der Region Bodensee-Oberschwaben für einen Rekord gesorgt: Er war der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterwarte Süd im Jahr 1968. Das teilt der Leiter der Wetterwarte, Roland Roth, mit. In diesem Jahr wurde im Oktober eine Durchschnittstemperatur von 12,7 Grad gemessen. In den vergangenen Jahren lag der Durchschnittswert nie über 12 Grad. Auch landesweit brach der vergangene Monat Rekorde: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war er der wärmste Oktober in Baden-Württemberg seit Beginn der Aufzeichnungen 1881.

Herbst wie im Mittelmeerraum

In diesem Jahr habe es mitten im Herbst eher spätsommerliches Wetter gegeben, wie man es eher aus Spanien oder Griechenland kenne, sagt Roth. Oft stiegen die Temperaturen tagsüber über die 20-Grad-Marke - an manchen Tagen waren es örtlich sogar bis 27 Grad.

Immer wieder seien aber auch Tiefausläfer über die Region gezogen und hätten Regen gebracht, heißt es von der Wetterwarte Süd. Dadurch näherte sich der Bodenseepegel im Laufe des Monats allmählich wieder dem jahreszeitüblichen Wasserstand an. Am meisten Regen fiel im Allgäu und im nordöstlichen Teil des Landkreises Biberach.

Rasen mähen im November

Das spätsommerliche Herbstwetter hat auch Folgen für die Vegetation: Selbst im November muss vielerorts immer noch Rasen gemäht werden. Ebenso können derzeit noch Früchte geerntet werden.