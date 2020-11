per Mail teilen

Die 37. Baden-Württembergischen Literaturtage in Isny, Leutkirch und Wangen (alle Kreis Ravensburg) enden coronabedingt vorzeitig. Veranstaltungen finden nur noch bis zum 1. November statt.

Etwa 60 Veranstaltungen hat es in den drei Allgäu-Städten seit Mitte Oktober bereits gegeben, weitere 50 waren geplant. Darunter Lesungen, literarische Spaziergänge, Workshops mit Kindern und Erwachsenen und Vorträge. Mehrere Veranstaltungen in den kommenden zwei Wochen waren ausverkauft, beispielsweise Lesungen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bestseller-Autor Wladimir Kaminer.

Ab Montag keine Veranstaltungen mehr

Alle Termine nach dem 1. November seien storniert, so das Landratsamt Ravensburg. Grund sei der der erneute Teil-Lockdown. Bereits gebuchte Tickets werden zurückerstattet, so die Behörde. Wie viele das sind, ist unklar. Die Literaturtage fanden erstmals in drei Städten gleichzeitig statt.