Vorsicht beim Baden nach Starkregen

Bregenz: Nach dem Starkregen der vergangenen Tage warnen die Behörden in Vorarlberg vor verunreinigten Badestränden am Bodensee. Der Regen könnte über Zuflüsse Keime ins Wasser gespült haben. Auch am deutschen Ufer raten Behörden zur Vorsicht. Verena Katschker:

Das Strandbad in Hard in Vorarlberg ist bisher am stärksten betroffen. Dort waren nach dem Starkregen wegen eines verstopften Kanals Abwässer in den Bodensee gelangt. Der Strand blieb zunächst gesperrt. Das Umweltinstitut des Landes Vorarlberg hat an etlichen weiteren Stellen am Bodensee Proben entnommen und wartet derzeit auf die Ergebnisse. Auch am deutschen Ufer sollen Badende noch vorsichtig sein, vor allem an Fluss- und Bachmündungen, wenn das Wasser trüb und verunreinigt wirkt. Das erklärte ein Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis gegenüber dem SWR. Alle zwei Wochen würden routinemäßig Proben entnommen. Besondere Warnsysteme oder zusätzliche Kontrollen nach Starkregen gebe es aber aber nicht.