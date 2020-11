per Mail teilen

Trotz der Corona-Krise soll die baden-württembergische Landesgartenschau im kommenden Jahr in Überlingen im Bodenseekreis stattfinden. Eigentlich war sie bereits in diesem Jahr geplant.

Im April dieses Jahres hätte die Landesgartenschau öffnen sollen. Sie wurde wegen der Corona-Pandemie aber verschoben. Das kostete die Veranstalter rund 5,8 Millionen Euro. Eine erneute Verschiebung komme nicht in Frage, so Roland Leitner, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, auf einem Pressetermin am Mittwoch, auch wenn die Pandemie im April 2021 möglicherweise noch nicht überstanden sei.

Hygienekonzept soll LaGa trotz Corona möglich machen

Schließlich stehe im Jahr 2022 bereits die nächste reguläre Gartenschau an. Eine weitere Verschiebung wäre zudem mit unzumutbar hohen Kosten verbunden, so Leitner. Die Organisatoren sind zuversichtlich, mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept im Westen Überlingens direkt am Bodenseeufer eine spannende Gartenschau auf die Beine stellen zu können.

Vom Pressetermin in Überlingen berichtete SWR-Reporter Thomas Wagner im Gespräch mit Moderatorin Isabel Heine:

Besuchergruppen sollen 2021 zeitlich gestaffelt auf das Gelände kommen. Der größte Teil der Tickets soll nicht an den Tageskassen, sondern online vorab verkauft werden. Veranstaltungen wie Konzerte will man unter freiem Himmel organisieren, mit reduziertem Publikum. Die Landesgartenschau in Überlingen ist vom 9. April bis zum 17. Oktober 2021 geplant. Erwartet werden rund 800.000 Besucher.