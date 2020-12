Die Vorbereitungen für die Impfzentren in der Region Bodensee-Oberschwaben kommen voran. Am Freitag haben die Stadt Ravensburg und der Kreis den Mietvertrag für die Einrichtung des Kreisimpfzentrums in der Oberschwabenhalle unterschrieben. Damit sei nun sichergestellt, dass der Betrieb wie geplant Mitte Januar beginnen kann, heißt es in einer Mitteilung. Der Aufbau und weitere Vorbereitungen sollen am Montag starten. Einige Kommunen im Allgäu wünschen sich allerdings ein zweites Impfzentrum für den Landkreis. Der Anfahrtsweg nach Ravensburg, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sei für viele im Allgäu zu lang. Dieselbe Diskussion gibt es im Kreis Konstanz. Dort kommt das Impfzentrum nach Singen. Landrat Zeno Danner (parteilos) hatte angekündigt zu versuchen, vom Land eine zusätzliche Genehmigung für eine Impf-Außenstelle in Konstanz zu bekommen. Der Landkreis Sigmaringen sucht derweil laut Landratsamt Ärzte, medizinische Fachangestellte, Helfer für Verwaltung und Organisation sowie Dolmetscher für sein Impfzentrum – in Summe rund 100 Vollzeitkräfte. Das Impfzentrum soll Mitte Januar in der Sporthalle der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen seinen Betrieb aufnehmen.