Der Vorarlberger Michael Linhart wird neuer österreichischer Außenminister. Das bestätigte das Außenministerium in Wien dem SWR Friedrichshafen. Der 63-Jährige werde am Mittag von Bundespräsident Alexander van der Bellen angelobt, wie es heißt. Linhart war zuletzt österreichischer Botschafter in Paris, er ist der Bruder des früheren Bürgermeisters von Bregenz. Linhart übernimmt das Außenministerium von Alexander Schallenberg, der in Österreich die Kurz-Nachfolge antritt und Bundeskanzler wird.