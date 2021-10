Vorarlberg stellt Corona-Strategie für Wintersaison vor

Das Land Vorarlberg hat seine Corona-Strategie für die kommende Wintersportsaison vorgestellt. Wie bereits im vergangenen Jahr gilt erneut der sogenannte Winterkodex. Unter dem Motto "Strenge Regeln, sicherer Winter" soll allen Gästen ein Höchstmaß an Sicherheit geboten werden, im Hotel, im Restaurant und in der Gondel. Für alle touristischen Betriebe gelten die 3G-Regeln, in jedem Betrieb sorgt ein Covid 19-Beauftragter für die Einhaltung. Geimpfte und Genesene müssen in Innenräumen eine FFP2-Maske tragen, sonst gibt es für sie kaum Einschränkungen. In der Gastronomie müssen die Kontaktdaten erfasst werden, es gibt ein landesweites digitales Gästebuch, das mittels eines QR-Codes funktioniert. Neben kostenpflichtigen PCR-Testmöglichkeiten bietet das Land Vorarlberg eine kostenlose Gästestornoversicherung.