Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer schreibt seit 40 Jahren, viele Romane, Erzählungen und Kinderbücher hat sie veröffentlicht. In ihrem neuesten Buch "Vati" geht es um ihre Kindheit in Vorarlberg in der Nachkriegszeit.

Sie erhielt Literaturpreise - in ihrer Heimat Vorarlberg war sie längst bekannt: Der Durchbruch gelang der 72-Jährigen aber im vergangenen Jahr mit dem Roman "Die Bagage". Die Geschichte ihrer Großmutter und ihrer Mutter wurde ein Bestseller. Nun hat Monika Helfer wieder eine Familiengeschichte veröffentlicht: "Vati" ist eine Art Fortsetzung ihres Buches "Die Bagage". Thea Thomiczek hat das Buch gelesen. Die Aussagen von Monika Helfer stammen aus einem Interview der ORF-Sendereihe "Ö1 im Gespräch" mit der Journalistin Renata Schmidtkunz. Zum Inhalt: Monika Helfers Vater Josef wird 1922 geboren und wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit knapp 18 Jahren muss er in den Krieg ziehen, dort verliert er sein Bein. Nach dem Krieg bekommt er eine Anstellung als Verwalter eines Erholungsheims für Kriegsversehrte. Die junge Familie zieht deshalb in die Gegend von Bludenz. Dort, in den Bergen auf der Tschengla in 1.200 Meter Höhe, wächst Monika mit ihren Geschwistern auf. "Inmitten der vom Krieg Gezeichneten", beschreibt die Autorin ihre Kindheit.

Es ist nicht nur die Geschichte von Monika Helfers Vaters, sondern vor allem ihre eigene, die bis in die Gegenwart hineinreicht. "Über die harte Schule des Lebens schreibt Monika Helfer so, dass es für uns eine große Lesefreude ist." Thea Thomiczek über das Buch "Vati" von Monika Helfer Monika Helfers Bücher "Vati" und "Die Bagage" sind im Hanser-Verlag erschienen. Sie kosten 19 bzw. 20 Euro.