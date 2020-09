In Vorarlberg sollen Reisebusse spezielle Filteranlagen bekommen, die das Coronavirus aus der Luft herausfiltern können. Vorgestellt wurde das System jetzt vom Unternehmen „Hehle Reisen“ aus Lochau. Die Firma setzt das System bereits seit Anfang Juni im Rahmen eines Forschungsprojekts zusammen mit einem Filterhersteller und dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik ein. Der Bus werde durch die Filter beinahe keimfrei, eine Maske könnte unnötig werden, so das Vorarlberger Reiseunternehmen. Nun will das österreichische Bundesland Vorarlberg, dass diesen Monat alle Vorarlberger Busunternehmer die Filter einsetzen, sofern technisch möglich. Rund zehn Firmen hätten dies in insgesamt 25 Bussen bereits getan.