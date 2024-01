Vorarlberger Fußballclubs investieren Millionen in Stadien

per Mail teilen

In Vorarlberg investieren Fußballclubs Millionen in ihre Infrastruktur. Gleich drei Clubs modernisieren ihre Stadien oder bauen sogar neue.

Die Fußballvereine in Vorarlberg rüsten ordentlich auf: gleich drei Vereine investieren Millionen in neue Fußballstadien und die Infrastruktur. Der Vorarlberger Fußball-Erstligist SCR Altach investiert 15 Millionen in den Ausbau seines Stadions. Der Verein spricht von einem Meilenstein.

Ziel: Europacup

Altach bekommt zwei Trainingsplätze, ein neues Business Gebäude mit Geschäftsstelle, Presseräumlichkeiten und Umkleidekabinen. Der Festplatz hinter der Tribüne wird überdacht. Im März sollen die Bauarbeiten beginnen. Ziel des Vereins ist ein europacuptaugliches Stadion, wie es heißt. Allerdings steht Altach in der Bundesligatabelle derzeit weit entfernt von einem Europapokalplatz. Derzeit steht der Club als drittletzter auf Platz zehn.

"Es ist das größte Projekt der Vereinsgeschichte und ein extrem großer Schritt, um unserem ‚großen ganzen Bild‘, deutlich näher zu kommen. Den Club weiter zu professionalisieren, modernisieren, zukunftsfit zu machen."

Doch der SCR Altach ist nicht der einzige Fußballclub in Vorarlberg, der viel Geld in seine Infrastruktur steckt. Ligakonkurrent und Gemeindenachbar Austria Lustenau ist gar Tabellenletzter, baut jetzt aber ein neues Stadion für fast 19 Millionen Euro. Damit nicht genug: Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz hat soeben im Stadion eine Rasenheizung eingebaut und die Flutlichtanlage modernisiert.