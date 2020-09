per Mail teilen

Das Robert Koch-Institut hat Vorarlberg zum Corona-Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das österreichische Bundesland. Reiserückkehrer aus der beliebten Urlaubsregion müssen in Quarantäne und einen Corona-Test machen.

Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes dürfte vor allem den Tourismus in Vorarlberg treffen. Gunther Voigt, Geschäftsführer im Hotel Löwen in Schruns im Montafon sagte dem SWR, die Auswirkungen seien noch nicht absehbar. Er rechne jedoch mit Stornierungen. Er bedauere, dass von der Reisewarnung ganz Vorarlberg betroffen ist. Im Montafon beispielsweise seien die Fallzahlen geringer als in anderen Landesteilen.

Vorarlberg und Wien zu Risikogebieten erklärt

Nach Wien ist Vorarlberg das zweite österreichische Bundesland, das das Robert Koch-Institut und das Auswärtige Amt zum Risikogebiet erklärt haben. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in diese Bundesländer werde aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt, heißt es dazu auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

Corona-Fallzahlen in Vorarlberg steigen an

Grundlage für die Bewertung sind die Inzidenzen, die in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegen. Bei der Einreise nach Deutschland aus einem Corona-Risikogebiet wie Vorarlberg gilt laut Auswärtigem Amt: Betroffene müssen sich unmittelbar an ihren Zielort begeben, sich häuslich absondern wie es heißt und einen Coronatest machen lassen.

Zuvor hatte bereits Belgien Vorarlberg zum Corona-Risikogebiet erklärt. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner erklärte daraufhin, er werde alles daran setze, dass diese Reisewarnung wieder aufgehoben werde.

Weitere Risikogebiete ausgewiesen

Neben Vorarlberg hat die Bundesregierung am Mittwochabend Regionen in zehn weiteren EU-Ländern zu Risikogebieten erklärt. Darunter sind auch die Hauptstädte Dublin, Kopenhagen und Lissabon. Insgesamt sind damit inzwischen 14 von 27 EU-Ländern teilweise als Risikogebiet ausgewiesen.