In Feldkirch (Vorarlberg) hat eine Wunderkerze am Donnerstagabend ein Wohnhaus in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, setzte der 11-jährige Sohn der Hausbewohner durch die Wunderkerze zunächst den Weihnachtsbaum in Brand. Das Feuer breitete sich dann auf das ganze Haus und das ganze Nachbarhaus aus. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten, 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Beide Häuser sind unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.