Vorarlberg weitet Corona-Schnelltestkapazitäten aus

Vorarlberg hat seine Corona-Testkapazitäten ausgeweitet. An inzwischen 53 Teststationen und in 31 Apotheken im Land können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos testen lassen.

Neun Teststationen hat das Land dauerhaft eingerichtet, dazu kommen Teststationen in 29 Gemeinden. Einmal wöchentlich fährt zudem der Landes-Test-Bus in 15 kleinere Gemeinden. Abgerundet wird das Angebot durch Testmöglichkeiten in 31 Apotheken.

Testkapazität von 20.000 auf 100.000 erhöht

Seit Mitte Januar haben sich laut Landesregierung rund 294.000 Menschen in Vorarlberg auf das Virus testen lassen, bei einer Gesamteinwohnerzahl von knapp 400.000. Waren wöchentlich anfangs 22.000 Tests möglich, sind es inzwischen bis zu 100.000. Allein in der vergangenen Woche nahmen rund 66.000 Vorarlberger das Testangebot von Land und Gemeinden wahr. Es ist freiwillig und kostenlos.

Termine übers Internet

Einen Termin ausmachen oder unkompliziert stornieren kann man über das Internet oder telefonisch über eine kostenlose Hotline-Nummer. Vorarlberg hat aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 80.