In Vorarlberg steigt die Zahl neuer Corona-Fälle stark an. Seit Donnerstag seien in Vorarlberg 67 Corona-Infektionen gemeldet worden, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Sie seien unter anderem auf eine Party im Raum Dornbirn zurückzuführen, aber auch in Familien und beim Fußball hätten sich Menschen angesteckt. Deshalb gälten ab Montag strengere Regeln für Mund-Nasen-Bedeckungen in Geschäften, Gastronomie und Schulen. Das Land Vorarlberg will zudem die Testkapazitäten weiter erhöhen. Insgesamt gibt es in Vorarlberg bisher fast 1.300 bestätigte Corona-Fälle, 20 Menschen starben.