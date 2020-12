Wer aus einem Corona-Krisengebiet nach Österreich einreist, muss laut Gesundheitsministerium ab Samstag für zehn Tage in Quarantäne - auch in Vorarlberg. Es gibt aber Ausnahmen.

Die neuen Einreiseregelungen der österreichischen Bundesregierung für Personen aus Corona-Risikogebieten treten am kommenden Samstag in Kraft. Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz zählen zu den Risikogebieten, weil die 14-Tage-Inzidenz 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet, so die Vorarlberger Landesregierung. Deshalb müssen sich auch Einreisende aus Deutschland für zehn Tage in Quarantäne begeben. Nach frühestens fünf Tagen gibt es die Möglichkeit, die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test vorzeitig zu beenden.

Ausnahmen für Berufspendler und Angehörige

Es gibt aber durchaus Ausnahmen, zum Beispiel für Berufspendler sowie Familienangehörige, die Verwandte in Vorarlberg besuchen. Außerdem gibt es Ausnahmen für Menschen, die ins Kleinwalsertal wollen. Denn das Gebiet ist nur von Deutschland aus zugänglich. Österreicher können in diesem Fall Deutschland passieren ohne anschließende Quarantäne.