Trotz Pandemie erfolgreiche Sommersaison in Vorarlberg

Zuletzt sind die Corona-Zahlen drastisch gestiegen und Österreich befindet sich im Lockdown. Trotzdem kommt der diesjährige Vorarlberger Tourismusbericht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Laut den Vorarlberger Tourismusbetrieben haben im Oktober 2021 ca. 153.800 Gäste Vorarlberg besucht und 490.400 Übernachtungen gebucht. Im Vergleich zum Oktober 2020 hätten sich die Zahlen damit mehr als verdoppelt. Misst man dieses Sommerergebnis mit den Zahlen vor der Pandemie, bleibe die Zahl der Gäste auch nur leicht unter dem Durchschnitt. Landesrat Christian Gantner findet dieses Ergebnis mehr als respektabel. Der relativ kleine Rückstand zum Vor-Corona-Sommer sei zudem erklärbar und unter anderem auf die internationale Großveranstaltung "Gymnaestrada" zurückzuführen.

Starkes Saisonfinale

Auffallend sei außerdem die wachsende Dynamik bis spät in den Herbst hinein. Gerade das Saisonfinale im Oktober wäre sehr stark gewesen. So hätte laut Tourismusdirektor Christian Schützinger Vorarlberg vor allem von einem hohen Anteil an Stammgästen profitiert. Dadurch wäre im Vergleich zu früheren Jahren auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer gestiegen.

Unsichere Zukunft durch Corona

Als große Herausforderung sieht Schützinger allerdings die aktuelle Situation: "Das Reiseinteresse ist nach wie vor groß. Was in den nächsten Monaten möglich ist, hängt aber gänzlich vom weiteren Pandemieverlauf ab".