In Götzis in Vorarlberg hat ein bislang Unbekannter am Dienstag Abend ein Sportwettenbüro überfallen. Laut Polizei war der Täter mit einem Messer bewaffnet. Er flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Fahndung blieb bislang erfolglos.