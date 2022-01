Die Unternehmen in Vorarlberg haben im ersten Halbjahr 2021 einen Rekord-Export erzielt. Wie die Landesregierung mitteilt, wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von 6,13 Milliarden Euro exportiert, so viel wie noch nie in diesem Zeitraum. Gegenüber der ersten Jahreshälfte 2020 handelt es sich um ein Plus von gut 25 Prozent. Der wichtigste Absatzmarkt war Deutschland.