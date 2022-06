per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Lorüns in Vorarlberg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer einen 71-jährigen Mann nicht gesehen, als dieser die Fahrbahn überquerte. Durch den Aufprall sei der 71- Jährige auf einen Parkplatz geschleudert worden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.