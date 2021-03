Das Land Vorarlberg übernimmt österreichweit eine Vorreiterrolle bei Lockerungen in der Corona-Pandemie. Grund ist der vergleichsweise geringe Inzidenzwert im westlichsten Bundesland.

Das gaben die österreichische Bundesregierung und der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag in Wien bekannt. Ab 15. März soll die Gastronomie in Vorarlberg öffnen, auch in den Skigebieten. Übernachtungen in Hotels sind aber weiterhin nicht möglich. Auch im Bereich Kultur soll es Lockerungen geben. Kinder und Jugendliche sollen mit Gleichaltrigen wieder Sport treiben dürfen. Geschäfte und Friseure haben in ganz Österreich bereits seit Anfang Februar geöffnet.

Inzidenzwert niedriger als im Rest des Landes

Vorarlberg werde damit Pilotregion, man werde diese Öffnungsschritte gut vorbereiten, sagte Landeshauptmann Wallner. Möglich seien die Lockerungen wegen des relativ niedrigen Inzidenzwertes in Vorarlberg und wegen der geographischen Lage des Bundeslandes im äußersten Westen Österreichs, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er verwies darauf, dass in anderen österreichischen Bundesländern die Corona-Inzidenzwerte weiter sehr hoch seien.

Nach SWR-Informationen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert der neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in Vorarlberg derzeit bei 82 (Stand 1.3.). Österreichweit beträgt er laut Johns Hopkins University 160.