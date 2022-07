per Mail teilen

Die Vorarlberger Landesregierung will weiterhin nach Corona-Viren im Abwasser suchen lassen, nachdem die Bundesregierung die Untersuchungen an den Schulstandorten einstellen will. Das meldete der ORF. Mit Hilfe von Abwasser-Analysen kann festgestellt werden, wie verbreitet das Coronavirus im Land ist. Dadurch konnte ermittelt werden, dass BA5 aktuell die dominierende Variante ist.