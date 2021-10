Ab 15. November gelten in den Vorarlberger Skigebieten fast überall die 3G-Regeln, in den Gondeln der Bergbahnen sind FFP2-Masken vorgeschrieben. Das Land Vorarlberg begrüßt diese neuen Regelungen für den Wintertourismus in der kommenden Saison. Sie seien ein Mittelweg zwischen pragmatischen Lösungen für die Tourismusbetriebe und der notwendigen Sicherheit für Einheimische und Gäste, heißt es in einer Pressemitteilung.