Abschuss von Wölfen in Vorarlberg wird einfacher

In Vorarlberg gibt es jetzt ein sogenanntes Wolfsmanagement. Das hat die Landesregierung beschlossen. Dadurch wird es einfacher, problematische Wölfe abzuschießen.

Die Landesregierung von Vorarlberg hat am Dienstag eine Verordnung zum Wolfsmanagement beschlossen. Ziel ist es, Menschen und Nutztiere wie Schafe oder Kühe besser vor Wölfen zu schützen. Durch die neue Verordnung ist es künftig schneller möglich, Wölfe, die eine Gefahr darstellen, zu töten. Das kann zum Beispiel dann notwendig werden, wenn ein Tier die Scheu vor Menschen verloren hat.

20 Nutztiere in Vorarlberg von Wölfen getötet

In den vergangenen Jahren sind in Vorarlberg rund 20 Nutztiere von Wölfen getötet worden. Mit dem Wolfsmanagement wolle man vorbeugen und eventuellen Gefahrensituationen aus dem Weg gehen, so Landeshauptmann Markus Wallner. Denn die Zahl der Wölfe in der Region nehme immer weiter zu. Aktuell sind in Vorarlberg laut Mitteilung sechs Wölfe unterwegs.

Auch in Baden-Württemberg gibt es Forderungen, den Abschuss von Wölfen zu vereinfachen. In Baden-Württemberg werden aktuell Wölfe zum Abschuss freigegeben, die nachweislich zwei Mal kurz hintereinander und an nahe beieinanderliegenden Stellen Schutzzäune überwunden hatten.

Begegnung mit Wölfen in Vorarlberg eher unwahrscheinlich

Wölfe sind eigentlich sehr scheue Tiere. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass Anwohner oder Wanderer in Vorarlberg auf einen Wolf treffen, sagen Wildbiologen des Landes. Sollte es dennoch passieren, raten sie, Abstand zu halten und das Tier zum Beispiel mit lautem Rufen zu verscheuchen.

Wölfe auch im Kreis Konstanz und der Ostschweiz unterwegs

Auch andernorts in der Bodenseeregion sind Wölfe unterwegs. Anfang April hatte ein Wolf drei Alpakas im Thurgau getötet. Im März wurde ein Wolf im Kreis Konstanz gesichtet. Wo das Tier herkomme, welches Geschlecht es habe oder wie alt es sei, dazu könne man aber keine Aussagen machen, hieß es in einer Mitteilung des baden-württembergischen Umweltministeriums. Wölfe können 20 bis 50 Kilometer pro Tag zurücklegen. Möglich wäre, dass er aus der Schweiz oder Norddeutschland kommt und den Schwarzwald als Ziel hat.