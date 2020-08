per Mail teilen

Sommertour-Reporterin Marion Kynaß hat den Junglandwirt Patrick Kübler in Hiltensweiler bei Tettnang (Bodenseekreis) über die Schulter geschaut. Danach ging es weiter zu Obstbauer Wagner nach Dieglishofen - ebenfalls in der Nähe von Tettnang.

Bereits in der sechsten Generation betreibt Familie Kübler das landwirtschaftliche Anwesen in Hiltensweiler, südöstlich von Tettnang. Sohn Patrick übernimmt noch in diesem Jahr den Hof - nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es ihm ein Herzensanliegen ist, sagt der 28-Jährige.

Junglandwirt Patrick Kübler übernimmt den Hof

Er ist dann verantwortlich für 45 Hektar Nutzfläche und 50 Fleckviehkühe. Dabei wird sich am Motto der Küblers nichts ändern: "Im Einklang mit der Natur" bedeutet für die Landwirtfamilie, dass sie kein genverändertes Tierfutter einsetzen und die Bewirtschaftung bienenfreundlich gestalten. Das Konzept zahlt sich aus: Patrick Kübler ist bei der Wahl zum Landwirt des Jahres in der Kategorie Junglandwirt nominiert worden.

Eindrücke vom Kübler-Hof in Hiltensweiler bei Tettnang

SWR-Reporterin Marion Kynaß hat sich weiter in der Region um Tettnang umgeschaut und besucht Landwirt Bruno Wagner im kleinen Weiler Dieglishofen. Er baut den für die Region typischen Hopfen an. In seinen Hopfengärten gibt es Stöcke, die bis zu 85 Jahre alt sind.

Hopfen, Obst und Aronia-Beeren

Der Wagner-Hof ist auch bekannt für sein Obst: Kirschen, Zwetschgen, Pfirsiche, Nektarinen, Holunder. Gerade ist Erntesaison - die Familie ist von Früh bis Spät beim Pflücken in den Obstanlagen. Und auch im Winter wird es nie ganz ruhig, dann brennt Bruno Wagner sein Kirschwasser. Ganz ungewöhnlich für die Region ist die ursprünglich aus Nordamerika stammende Aronia-Beere. Seit neun Jahren wird die als gesundheitsfördernd geltende Beere auf dem Hof angebaut und als Saft verkauft.

Hopfen und Obst auf dem Wagner-Hof