Auf ihrer Sommertour war SWR-Reporterin Tina Löschner am Mittwoch rheinabwärts unterwegs. Ihre erste Station war der Rheinuferpark bei Gailingen (Kreis Konstanz), danach ging es zur Rhybadi bei Schaffhausen in der Schweiz.

Beim Baden im Fluss muss immer mit der Strömung gerechnet werden. Die Reporterin trifft zwei Freunde, Nicolas und Niklas, im Rheinuferpark. Sie sehen gerade das fließende Wasser als das Besondere des Rheinbades. Kühler als der See sei es. Und am liebsten mögen sie es, sich mit der Strömung treiben zu lassen - auf einer großen Luftmatratze oder ihrer aufblasbaren, rosa Flamingo-Badeinsel. Zurück ist allerdings der Landweg angesagt: für das Paddeln mit solchen Gefährten ist die Rheinströmung dann doch zu stark.

Abkühlung ist hier sicher

Wenn man sich an bestimmte Regeln halte, sei die Strömung des Flusses nicht wirklich gefährlich, erklärt Steffen Vehrke von der DLRG Gailinge. SWR-Reporterin Tina Löschner hat ihn gefragt, was man besser lassen sollte und wie man gut durch die Strömung kommt.

Eindrücke vom Rheinuferpark

Die Rhybadi Schaffhausen

Gefahrlos im Rhein baden kann man in der Rhybadi Schaffhausen. Das 1870 erbaute Kastenbad aus Holz gilt als eine der ältesten Flussbadeanstalten Europas. Seine Form erinnert an ein Schiff, das seinen Bug in die Rheinströmung stellt. Neben dem nostalgischen Badeerlebnis bietet die Rhybadi Schaffhausen auch leckeres Essen im kleinen Restaurant und Kulturveranstaltungen.

Nur das "Männerhägli" hat einen Sprungturm

Strikte Geschlechtertrennung in zwei getrennten Becken war in dem Bad lange Pflicht. Es gab ein "Männerhägli" und ein "Frauenhägli". An der Einteilung hat sich nichts verändert, benutzen darf die zwei Becken aber inzwischen jeder. SWR-Reporterin Tina Löschner hat Rhybadi-Mitarbeiterin Vanessa gefragt, worin sich die beiden Becken unterscheiden. Und von Bademeister Johann lässt sie sich erklären, warum der Wasserstand für die Rhybadi nie zum Problem wird.

Eindrücke aus dem nostalgischen Kastenbad Rhybadi