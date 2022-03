per Mail teilen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind eine Woche nach ihrem Pokalsieg mit einer Niederlage in die Play-Offs der 1. Bundesliga gestartet. Sie unterlagen am Samstag den WWK Volleys Herrsching mit 2:3. Am kommenden Freitag begegnen sich die beiden Teams im Viertelfinale erneut im Münchener Audi Dome. Holt sich das Team von Cheftrainer Mark Lebedew den Sieg, kommt es eine Woche später zum Entscheidungsspiel.