Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen halten in der kommenden Saison ihre Heimspiele der Bundesliga und Championsleague in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm ab. Das teilte der Verein mit.

Hintergrund ist, dass die vorübergehend als Heimspiel- und Trainingsstätte genutzte Friedrichshafener Messehalle A1 nicht mehr zur Verfügung steht. Sie wird von der Messe Friedrichshafen für Veranstaltungen gebraucht.

Eigene Halle seit Monaten gesperrt

Die ZF-Arena Friedrichshafen, in der die Profi-Volleyballer des VfB 17 Jahre lang trainiert und Heimspiele abgehalten hatten, ist seit knapp einem Jahr gesperrt, wegen Baufälligkeit.

Jetzt wird das neue Wettkampf-Zuhause des 13-fachen Deutschen Meisters und Championsleague-Gewinners aus dem Jahr 2007 die Ratiopharm-Arena im bayerischen Neu-Ulm sein. Das ist rund 100 Kilometer vom Bodensee entfernt. Sowohl in Friedrichshafen als auch in Neu-Ulm informierte der VfB am Freitag über den geplanten Umzug.

SWR Thomas Wagner

Die Ratiopharm-Arena eigne sich als einzige große Profi-Halle ringsum als Wettkampfstätte und erfülle beispielsweise auch die Kriterien für Championsleague-Begegnungen, so Volleyball-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Überschneidungen mit dem Ulmer Basketball-Bundesligateam, das Heimspiele ebenfalls in der Arena Neu-Ulm austrägt, habe man vermeiden können.

Transport für VfB-Fans nach Neu-Ulm wird geplant

Für die Fans vom Bodensee soll es Transportlösungen für die Heimspiele in Neu-Ulm geben, versprach der Geschäftsführer. Langfristig hofft er auf eine Sanierung oder einen Neubau der ZF-Arena in Friedrichshafen. Das würde aber, wie im Frühjahr im städtischen Bauausschuss bekannt wurde, rund 25 Millionen Euro kosten. Trainieren werden die Volleyballer weiterhin am Bodensee.

SWR-Reporter Thomas Wagner hat die beiden Pressekonferenzen in Friedrichshafen und Neu-Ulm verfolgt: