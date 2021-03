Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben am Wochenende im letzten Spiel der Normalrunde in der Ersten Bundesliga 3:2 gegen die SVG Lüneburg gewonnen. Damit blieben die Häfler im 17. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Am kommenden Mittwoch geht es weiter mit dem Playoff-Viertelfinale. Gegner sind die Volleyball Bisons aus Bühl.