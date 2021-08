per Mail teilen

Zwei Männer haben im Bahnhof Biberach einen Zug zur Schnellbremsung gezwungen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich der 27- und der 37-Jährige am Mittwoch auf den Gleisen aufgehalten. Nach Auskunft der Bahnpolizei hatte der Lokführer des IRE auch einen Warnpfiff abgegeben. Die Männer brachten sich daraufhin in Sicherheit. Einer der beiden sei betrunken gewesen und habe anschließend auf dem Bahnsteig randaliert, so die Polizei. Beide Männer wurden festgenommen.