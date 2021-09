Am Bodensee hat der Vogelzug eingesetzt. Zehntausende Vögel kommen in die Region, um auf ihrem Flug Richtung Süden eine Pause einzulegen oder das Winterquartier aufzuschlagen, heißt es im NABU-Bodenseezentrum Reichenau (Kreis Konstanz). Der Bodensee sei so was wie der Frankfurter Flughafen für Vögel, ein wichtiges Drehkreuz. Die Naturschutzzentren am Untersee oder in Eriskirch im Bodenseekreis bieten dazu in den kommenden Wochen auch Führungen an.