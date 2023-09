Tüftler vom Bodensee erfindet Jet-Antrieb für Windsurfbretter

Platzsparende Windräder, faltbare Solarpaneele und ein Jet-Antrieb für Windsurfbretter. All das hat Tüftler Viktor Rakoczi aus Friedrichshafen entworfen.

Viktor Rakoczi ist ein Tüftler und Erfinder. Der 42-jährige "Daniel Düsentrieb" aus Friedrichshafen hat schon 120 Patente angemeldet. Jüngst gewann er mit der Erfindung einer Mini-Windkraftanlage für Häuserecken sogar einen Preis auf dem Genfer Erfindersalon. Dieses Windrad könnte künftig klimafreundliche Energie liefern, platzsparend an Häusern angebracht. Eines seiner großen Projekte ist derzeit außerdem ein Jet-Antrieb für verschiedene Windsurfbretter. Mit einem neuen Board, einem sogenannten Hydrofoil-Board, will er mit dem Motor sogar über der Wasseroberfläche schweben.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs war beim ersten Testlauf dabei:

Eigene Werkstatt auf zwei Quadratmetern

Entstanden ist der Motor, wie all seine anderen patentreifen Erfindungen, in seiner Werkstatt in Friedrichshafen-Ailingen. Auf kleinen zwei Quadratmetern entstehen dort große Ideen. Über viele Jahre hinweg hat er sich ein riesiges Arsenal an Werkzeug, Schrauben und Baumaterial zusammengesammelt. Nichts davon wird weggeworfen, alles wird gebraucht, alles ist fein säuberlich in Schubladen und Boxen verstaut.

Denn das Tüfteln ist für Viktor Rakoczi eine große Leidenschaft. Es geht ihm dabei nicht nur um Erfolg. Das Basteln an sich, jedes Mal etwas dazuzulernen, sei ein Erlebnis, wie er erzählt. Aber natürlich sei die Bestätigung, wenn eine Idee funktioniert, toll.

"Wenn man erlebt, dass die Erfindung funktioniert, die Bestätigung, dass der Riesenaufwand sich gelohnt hat - das ist schon ein tolles Gefühl."

In Immenstaad am Bodensee wird das Brett zusammengeschraubt. SWR Marlene Fuchs

Der erste Testlauf mit dem Hydrofoil-Board mit Jet-Antrieb hat nicht geklappt. Doch der Erfinder lässt sich davon nicht entmutigen. Der Antrieb an sich funktioniert, doch die Funkverbindung unter Wasser zwischen Fernbedienung und Motor geht verloren. Mit dem Board geht es nun also zurück in die kleine Werkstatt. Denn aufgeben gibt es nicht.