Rathausoper Konstanz

Die Premiere am Freitag 18. August ist ausverkauft. Für weitere Vorstellungen am Dienstag 22.8, Mittwoch 23.8., Freitag 25.8., Samstag 26.8. und am Sonntag 27.8. sind zum Teil noch Karten erhältlich.

Ein Konzert zum Vierzigsten Operngeburtstag wird zusätzlich am 20.8. gegeben.