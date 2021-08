Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt auch am Bodensee und in Oberschwaben stark an. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 170 neue Corona-Infektionen in der Region, am Dienstag und Mittwoch waren es jeweils mehr als 220. So viele pro Tag verzeichneten die Landratsämter zuletzt im Mai. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Kreis Ravensburg am Freitag fast den Wert von 80 erreicht, kaum darunter liegt sie in den Kreisen Biberach und Sigmaringen. Am wenigsten neue Corona-Erkrankungen gibt es derzeit im Kreis Lindau. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 35.