Zwei vierjährige Ausreißer haben am Montag in Konstanz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, habe einer der beiden Jungs keine Lust mehr auf Kindergarten gehabt und zusammen mit seinem Freund heimlich den Hort verlassen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten nach den Kindern, die schließlich in einem Drogeriemarkt entdeckt wurden.