Unfall fordert vier Verletzte und rund 100.000 Schaden

Vier zum Teil schwer Verletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 100.000 Euro - so die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag in der Nähe des Bodensee Airports in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ereignet hat. Ein 24-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und war beim Wiedereinscheren auf ein vorausfahrendes Auto geprallt. Dadurch geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dessen Insassen, 65 und 79 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher und ein weiterer Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei leitete aufgrund der "augenscheinlich rücksichtslosen Fahrweise" ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen ein.